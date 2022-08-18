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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Alberth Elis’e aslan pençesi

Alberth Elis’e aslan pençesi
Ligde 2 maçta sadece 1 gol atabilen Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sarı-kırmızılılar. İtalyanlar'ın ünlü golcüsü Andrea Belotti ile pazarlıklarını sürdürürken, Fransa basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Aslan'ın, bir ara Fenerbahçe'nin de istediği Bordeaux'nun forveti Alberth Elis ile her konuda anlaştığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Boavista'dan Bordeaux'ya transfer olan 26 yaşındaki Honduraslı oyuncu, Fransa'da 21 karşılaşmada görev aldı, 9 gol, 1 asist üretti. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Elis, Honduras Milli Takımı'nda ise 53 maçta 12 gole imza attı.

40 BİN 105 ASLAN'A GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR
Galatasaray Kulübü dün Twitter hesabından 40 bin 105 kombine satışı yaptığını duyurup taraftarına teşekkür etti. 'Gönülden seviyoruz' vurgusu yapılan açıklamada, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın. Kalbi Galatasaray sevgisiyle çarpan 40.105 kombine sahibi taraftarımıza teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.

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Alberth Elis’e aslan pençesi
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