Alberth Elis’e aslan pençesi

Ligde 2 maçta sadece 1 gol atabilen Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sarı-kırmızılılar. İtalyanlar'ın ünlü golcüsü Andrea Belotti ile pazarlıklarını sürdürürken, Fransa basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Aslan'ın, bir araFenerbahçe'nin de istediği Bordeaux'nunforveti Alberth Elis ile her konudaanlaştığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Boavista'dan Bordeaux'ya transfer olan 26 yaşındaki Honduraslı oyuncu, Fransa'da 21 karşılaşmada görev aldı, 9 gol, 1 asist üretti. Sağ vesol kanatta da oynayabilen Elis,Honduras Milli Takımı'nda ise 53maçta 12 gole imza attı.
40 BİN 105 ASLAN'A GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR
Galatasaray Kulübü dün Twitter hesabından 40 bin 105 kombine satışı yaptığını duyurup taraftarına teşekkür etti. 'Gönülden seviyoruz' vurgusu yapılan açıklamada, "Çocuklukaşkımsın, sen ilk göz ağrımsın.Kalbi Galatasaray sevgisiyleçarpan 40.105 kombine sahibitaraftarımıza teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.