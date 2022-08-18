Alberth Elis’e aslan pençesi

Ligde 2 maçta sadece 1 gol atabilen Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sarı-kırmızılılar. İtalyanlar'ın ünlü golcüsü Andrea Belotti ile pazarlıklarını sürdürürken, Fransa basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.Geçtiğimiz sezon Boavista'dan Bordeaux'ya transfer olan 26 yaşındaki Honduraslı oyuncu, Fransa'da 21 karşılaşmada görev aldı, 9 gol, 1 asist üretti.Galatasaray Kulübü dün Twitter hesabından 40 bin 105 kombine satışı yaptığını duyurup taraftarına teşekkür etti. 'Gönülden seviyoruz' vurgusu yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.