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Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:10

Fenerbahçe maçı yayın kanalı belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe maçı yayın kanalı belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien deplasmanına çıkacak. Jorge Jesus ve öğrencileri ilk maçtan avantajı sağlayıp, İstanbul’da tur atlamanın planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesi ise, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Herkesin merakla beklediği Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Austria Wien FB canlı izle ekranı

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi ise, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe maçı yayın kanalı belli oldu. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte FB Austria Wien canlı izle ekranı!

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI YAYIN KANALI BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Austria Wien mücadelesinden mutlak galibiyet ile ayrılmayı planlıyor. Hafta içinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi net bir skorla geçen Kanarya'da yüzler gülüyor. Öte yandan Jorge Jesus'un bu akşamki mücadelede sahaya süreceği 11 netleşiyor.

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak edilirken, konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Gelen bilgiye göre Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu.

İşte FB Austria Wien canlı izle ekranı!

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu henüz paylaşılmadı.

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

MUHTEMEL 11LER

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Ferdi; Arao; Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Lincoln, Serdar Dursun

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Fenerbahçe maçı yayın kanalı belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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