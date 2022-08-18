Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi ise, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe maçı yayın kanalı belli oldu. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte FB Austria Wien canlı izle ekranı!

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI YAYIN KANALI BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Austria Wien mücadelesinden mutlak galibiyet ile ayrılmayı planlıyor. Hafta içinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi net bir skorla geçen Kanarya'da yüzler gülüyor. Öte yandan Jorge Jesus'un bu akşamki mücadelede sahaya süreceği 11 netleşiyor.

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak edilirken, konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Gelen bilgiye göre Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu.

İşte FB Austria Wien canlı izle ekranı!