Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Karagümrük muhtemel 11’leri ve canlı izle ekranı

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam taraftarı önünde mutlak galibiyet almak isteyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın forma giymesi beklenmiyor. Peki, Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Karagümrük canlı izle ekranı
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Cenk Tosun dönüyor
Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.
Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.
Muhtemel ilk 11
Beşiktaş: Ersin, Rosier-Necip-Saiss-Masuaku, Berkay, Boyd-Salih-Gedson-N'Koudou, Weghorst