Leeds United Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligdeki ilk iki maçında bir galibiyet bir de beraberlik alan Chelsea, lige iyi bir başlangıç yapan Leeds United'a konuk olacak. Peki, Leeds United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Leeds United Chelsea maçı canlı izle ekranı
Leeds United - Chelsea 21 Ağustos Pazar günü saat 16.00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
LEEDS UNİTED
Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; James
CHELSEA
Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling; Havertz