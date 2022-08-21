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Giriş Tarihi: 21.8.2022 15:56

Leeds United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Leeds United Chelsea maçı canlı izle ekranı

Leeds United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Leeds United Chelsea maçı canlı izle ekranı

Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçlarında bugün Manchester City Newcastle United deplasmanına konuk olacak. Diğer tarafta Chelsea’de Leeds gibi zorlu bir deplasmana konuk olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Leeds United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Leeds United Chelsea maçı canlı izle ekranı

Leeds United Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligdeki ilk iki maçında bir galibiyet bir de beraberlik alan Chelsea, lige iyi bir başlangıç yapan Leeds United'a konuk olacak. Peki, Leeds United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Leeds United Chelsea maçı canlı izle ekranı

Leeds United - Chelsea 21 Ağustos Pazar günü saat 16.00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LEEDS UNİTED

Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; James

CHELSEA

Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling; Havertz

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Leeds United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Leeds United Chelsea maçı canlı izle ekranı
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