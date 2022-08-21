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Giriş Tarihi: 21.8.2022 20:48 Son Güncelleme: 21.8.2022 21:06

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig’in üçüncü haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Saat 21.45’te başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne, Levent Mercan.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

CENK TOSUN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde yarınki maçta forma giyebilecek.

5 EKSİK VAR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…
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