Fenerbahçe, Maxi Gomez transferini bitiriyor!

Fenerbahçe-Maxi Gomez iddiaları son günlerde yine arttı. Önceki gün Sky Almanya, Sarı-Lacivertliler'in Valencia'ya yaptığı teklifi artırdığı ve Mönchengladbach'a oranla transferde favori konumda olduğunu yazmıştı. Son iddia İtalya'dan geldi. Buna göre Bologna, Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak Bordo-Mavililer, bu girişimde hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Valencia'nın ve Gomez'in Sarı-Lacivertliler ile imza aşamasına geldiği haberini alarak görüşmelerden eli boş döndü.