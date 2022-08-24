Adana Demirspor’da Balotelli’nin ayrılığı kesinleşiyor!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon attığı 19 golün ardından sürekli ayrılık sinyalleri veren Mario Balotelli'ye kapıyı gösterdi. Fenerbahçe maçının ardından net konuşan Sancak, "4 milyon Euro'yu getiren alır" dediği yıldız oyuncu için teklifleri bekliyor.

Büyük soru işaretleriyle geldiği Adana Demirspor formasıyla adeta küllerinden doğan Mario Balotelli, geçen sezon attığı 19 golle lige damga vurmuştu. Bu performansıyla beraber yıllar sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na giden yıldız oyuncu sık sık ayrılık sinyalleri verince, başkan Murat Sancak forvete başka bir dünya yıldızını getirdi. Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan ve Fenerbahçe'ye karşı 11'de şans veren Adana Demirspor'da Balotelli'nin ayrılma ihtimali iyice yükseldi. Maçın sonunda, "Balotelli giderse başkası gelir. 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getiren alır" diyen Güney ekibinin başkanı, sürekli menaceri aracılığıyla tekliflerden söz eden dünyaca ünlü yıldıza bağımlı olmadığını bir kez daha gösterdi.

VALENCİA İSTEDİ

Adana temsilcisinin bu konuda tavrı net. Adı bir süre Valencia ve Monza ile anılan Balotelli'ye henüz beklenen rakam gelmedi. Ancak Arap ülkelerinden bazı takımların da deneyimli forvete ilgisi söz konusu. Şimşekler, yıldız isme gelecek teklifi bekliyor. (Fanatik)