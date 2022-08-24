Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor'da Balotelli'nin ayrılığı kesinleşiyor!
Giriş Tarihi: 24.8.2022 12:06

Adana Demirspor'da Balotelli'nin ayrılığı kesinleşiyor!

Adana Demirspor’da Balotelli’nin ayrılığı kesinleşiyor!

Süper Lig'de Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferi sonrası Mario Balotelli'nin ayrılığının sinyallerini verdi. Adı bir süre Valencia ve Monza ile anılan Balotelli’ye henüz beklenen rakam gelmedi. Ancak Arap ülkelerinden bazı takımların da deneyimli forvete ilgisi söz konusu. İşte tüm detaylar...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon attığı 19 golün ardından sürekli ayrılık sinyalleri veren Mario Balotelli'ye kapıyı gösterdi. Fenerbahçe maçının ardından net konuşan Sancak, "4 milyon Euro'yu getiren alır" dediği yıldız oyuncu için teklifleri bekliyor.

Büyük soru işaretleriyle geldiği Adana Demirspor formasıyla adeta küllerinden doğan Mario Balotelli, geçen sezon attığı 19 golle lige damga vurmuştu. Bu performansıyla beraber yıllar sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na giden yıldız oyuncu sık sık ayrılık sinyalleri verince, başkan Murat Sancak forvete başka bir dünya yıldızını getirdi. Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan ve Fenerbahçe'ye karşı 11'de şans veren Adana Demirspor'da Balotelli'nin ayrılma ihtimali iyice yükseldi. Maçın sonunda, "Balotelli giderse başkası gelir. 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getiren alır" diyen Güney ekibinin başkanı, sürekli menaceri aracılığıyla tekliflerden söz eden dünyaca ünlü yıldıza bağımlı olmadığını bir kez daha gösterdi.

VALENCİA İSTEDİ

Adana temsilcisinin bu konuda tavrı net. Adı bir süre Valencia ve Monza ile anılan Balotelli'ye henüz beklenen rakam gelmedi. Ancak Arap ülkelerinden bazı takımların da deneyimli forvete ilgisi söz konusu. Şimşekler, yıldız isme gelecek teklifi bekliyor. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ÖSYM TAKVİMİ I 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Yakın dostunu özel kalem partiliyi müdür...
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
SON DAKİKA: KYK yurt başvuruları başladı! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK başvuruları 2022-2023
2022 emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri 8 Bin TL üzerini görüyor!
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar formül açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Son dakika: Şırnak'ta cani baba dehşet saçtı! 3 kızını ve eşini katletti
SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
KYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB ile 2022 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor'da Balotelli'nin ayrılığı kesinleşiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA