Şov zamanı

Avrupa Ligi play-off rövanşında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i Kadıköy'de ağırlayacak Fenerbahçe'ye gruplara kalmak için herŞükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak veAnnesinin ameliyatı nedeniyle Adana Demir karşılaşmasında kadroda olmayanJesus'tan forma bekleyecek. İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynamayanda göreve hazır.JORGE JESUS, Valencia'nın ligdeki 6 gollük performansının forvet transferini etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine, "Transferi etkilemeyecek. Forvette 5 oyuncu istiyoruz, 4 oyuncumuz var" yanıtını verdi. Çalıştığı takımlarda gol kralı çıkarmaya alışkın olduğunu söyleyen Jesus, "Çalıştığımız takımlardaki forvet oyuncuları o ligde en çok gol atan oyuncular oldu. Darwin Nunez, Cardozo... Cardozo, Trabzonspor'da da oynadı. Valencia çok hızlı bir oyuncu. Onu gelmeden de tanıyordum. Kendisi kariyerinde bir adım daha atlamak istedi. Ekvador Milli Takımı'ndan erken döndü, iyi durumda" diye konuştu.