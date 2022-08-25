Şov zamanı

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Giriş Tarihi: 25.8.2022

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F.Bahçe, gruplara kalmak için Viyana’da 2-0 yendiği Austria Wien’i konuk ediyor

Avrupa Ligi play-off rövanşında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i Kadıköy'de ağırlayacak Fenerbahçe'ye gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanında bir farklı mağlubiyet de yetecek. Konuk ekibin 2 farklı kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak ve İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Annesinin ameliyatı nedeniyle Adana Demir karşılaşmasında kadroda olmayan Arda Güler, Jesus'tan forma bekleyecek. İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Emre Mor da göreve hazır.

DÖRT FORVETİMİZ VAR BEŞİNCİYİ İSTİYORUZ
JORGE JESUS, Valencia'nın ligdeki 6 gollük performansının forvet transferini etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine, "Transferi etkilemeyecek. Forvette 5 oyuncu istiyoruz, 4 oyuncumuz var" yanıtını verdi. Çalıştığı takımlarda gol kralı çıkarmaya alışkın olduğunu söyleyen Jesus, "Çalıştığımız takımlardaki forvet oyuncuları o ligde en çok gol atan oyuncular oldu. Darwin Nunez, Cardozo... Cardozo, Trabzonspor'da da oynadı. Valencia çok hızlı bir oyuncu. Onu gelmeden de tanıyordum. Kendisi kariyerinde bir adım daha atlamak istedi. Ekvador Milli Takımı'ndan erken döndü, iyi durumda" diye konuştu.

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