Erdinç Sözer: Hedefimize ulaştık, çok mutluyuz’

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Antwerp'i 3-1 mağlup ederek gruplara kaldı. Maçın ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gruplara kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Sözer, "Çok önemli bir maçı kazandık bugün. Bizim için ekip için takım için ve kulübümüz için çok önemliydi. Bunu başardığımız için herkesi tebrik etmek gerekiyor. Oyuncularımız çok büyük bir mücadele verdi bugün. Golü bulduktan sonra rakip takım baskı yaptı ve penaltı ile beraberliği yakaladı. Ondan sonra gösterdiğimiz reaksiyon çok çok iyiydi. Çok güzel reaksiyon verdik. Takımı o konuda tebrik etmek lazım. Ne zaman biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp has oyunumuzu oynadık, topa sahip olup her zaman pozisyon çıkarma imkanı bulduk. Tebrikler bu maçı kazandığımız için ve bir yıllık emeği bu netice ile ve gruplara girmeyi başardığımız için'' diye konuştu.

"HERKESİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Bugüne kadar hedeflerine ulaşarak geldiklerini belirten Sözer, "Öncelikle sezonu dördüncü bitirdik. İkincisi de gruplara güzel hazırlanıp rakipleri geçtik. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Büyük emek verdiğimiz için, diğer bütün takımlara da saygı duymak lazım önceki rakiplerimiz ve Antwerp de güzel takımlardı her takım çok güzel mücadele verdi. Rakip hocayı ve takımlarını tebrik etmek lazım. Son saniyeye kadar kendi hedeflerini bırakmadılar. Biz kendi oyunumuzdan bu başarıyı çıkardığımız için şu an çok mutluyuz'' ifadelerini kullandı.

İki takımın da hedefinin kazanmak olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bugün biz başardık. Hedef gruplara gelmekti. Şimdi yarın gruplar seçilecek. Büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Gruplara da yine büyük bir istekle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ GRUPLARDAN BAŞARIYLA ÇIKMAK"

Yenen penaltı golü sonrası kısa bir heyecan yaşadıklarını ancak takımın hızlı toparlandığını dile getiren Sözer, "Çok heyecanlı bir durum yaşadık. Gereksiz bir penaltıdan golü yedik. Kısa bir heyecanla kendimiz heyecan yaptık ama takıma büyük saygı duymak lazım. Yine de oturaklı, düzenli oyunu, sistemi kaybetmeden devam etmeye çalıştık. Ondan sonra ilk pozisyonlardan hemen golü bulduk. Çok güzel Aleksic'in kafa golüyle de 3-1'le maçı bitirebilmek. Çok mutluyuz. Emre hocamız ve ekibimizin hedefi her maçı kazanmak ve adım adım ilerlemek istiyoruz. İlk hedefimiz gruplara girmekti bunu başardı. Şimdi hedefimiz de gruplardan başarıyla çıkmak'' şeklinde konuştu.