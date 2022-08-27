Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.8.2022 10:42 Son Güncelleme: 27.8.2022 10:56

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları takvimi belli oldu!

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in Avrupa maçları takvimi belli oldu!

Bu sezon Avrupa'da ülkemizi Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor olmak üzere 4 takım temsil edecek. Takımlarımızın Avrupa'daki maçlarının takvimi de belli oldu. Temsilcilerimiz ilk maçlarını 8 Eylül'de oynayacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ülkemizi temsil edecek olan takımlarımızın maç takvimi de belli oldu. İlk maçlar 8 Eylül'de başlıyor. İşte takımlarımızın maç takvimi...

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül | Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül | Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim | Monaco-Trabzonspor

13 Ekim | Trabzonspor-Monaco

27 Ekim | Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım | Trabzonspor-Ferencvaros

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül | Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül | Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim | Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim | AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim | Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım | Dinamo Kiev-Fenerbahçe

SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül | Sivasspor-Slavia Prag

15 Eylül | Cluj-Sivasspor

6 Ekim | Sivasspor-Ballkani

13 Ekim | Ballkani-Sivasspor

27 Ekim | Sivasspor-Cluj

3 Kasım | Slavia Prag-Sivasspor

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül | Hearts - Başakşehir

15 Eylül | Başakşehir - Fiorentina

6 Ekim | RFS - Başakşehir

13 Ekim | Başakşehir - RFS

27 Ekim | Fiorentina - Başakşehir

3 Kasım | Başakşehir - Hearts

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları takvimi belli oldu!
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