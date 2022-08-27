Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in Avrupa maçları takvimi belli oldu!

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ülkemizi temsil edecek olan takımlarımızın maç takvimi de belli oldu. İlk maçlar 8 Eylül'de başlıyor. İşte takımlarımızın maç takvimi...