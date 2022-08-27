Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in Avrupa maçları takvimi belli oldu!

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ülkemizi temsil edecek olan takımlarımızın maç takvimi de belli oldu. İlk maçlar 8 Eylül'de başlıyor. İşte takımlarımızın maç takvimi...
TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül | Ferencvaros-Trabzonspor
15 Eylül | Trabzonspor-Kızılyıldız
6 Ekim | Monaco-Trabzonspor
13 Ekim | Trabzonspor-Monaco
27 Ekim | Kızılyıldız-Trabzonspor
3 Kasım | Trabzonspor-Ferencvaros
SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül | Sivasspor-Slavia Prag
15 Eylül | Cluj-Sivasspor
6 Ekim | Sivasspor-Ballkani
13 Ekim | Ballkani-Sivasspor
27 Ekim | Sivasspor-Cluj
3 Kasım | Slavia Prag-Sivasspor
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül | Hearts - Başakşehir
15 Eylül | Başakşehir - Fiorentina
6 Ekim | RFS - Başakşehir
13 Ekim | Başakşehir - RFS
27 Ekim | Fiorentina - Başakşehir
3 Kasım | Başakşehir - Hearts