Süper Lig’de Kayserispor, Giresunspor’u rahat geçti

Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3 golle mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, Onur Bulut, Gavranovic ve Ramazan Civelek kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 6 yaparak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 6 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Thiam ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Campanharo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut'un şutunda top ağlara gitti: 1-0.

45+3'üncü dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Kullanılan korner sonrasında Kolovetsios, Fontanilla'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

45+5'inci dakikada Mane'nin penaltı atışında üst direğe çarpan top auta çıktı.

72'nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Onur Bulut pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

87'nci dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.