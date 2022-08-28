Ya G.Saray ya Sevilla!

G.Saray'ın listesinde yer alan Mauro Icardi transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.sarı-kırmızılı kulüp ile de görüştü. Aslan, en son 3 milyon Euro maaş önerdi ve gerisinin PSG tarafından verilmesini teklif etti. Fransız kulübü oyuncuyu göndermekten başka plan yapmazken bu transferde Sevilla da devrede. Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamadaderken G.Saray ve Sevilla'nın bu transfere en yakın kulüp olduklarına da vurgu yaptı.