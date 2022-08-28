Ya G.Saray ya Sevilla!

Aslan, PSG’ye İcardi’nin 8 milyon Euro’luk maaşının 3 milyonunu ödemeyi teklif etti. Eşi ve menajeri Wanda Nara, oyuncu için 2 adres kaldığını söyledi
G.Saray'ın listesinde yer alan Mauro Icardi transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. PSG ileyola devam etmeyecek olanArjantinli yıldız için menajerive eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı kulüp ile de görüştü. Aslan, en son 3 milyon Euro maaş önerdi ve gerisinin PSG tarafından verilmesini teklif etti. Fransız kulübü oyuncuyu göndermekten başka plan yapmazken bu transferde Sevilla da devrede. Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamada "Mauro'ya tavsiyedebulunabilir, ona fikirverebilirim. Ancak, önündesonunda transfer için kararverecek kişi Mauro'dur" derken G.Saray ve Sevilla'nın bu transfere en yakın kulüp olduklarına da vurgu yaptı.