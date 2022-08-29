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Giriş Tarihi: 29.8.2022 12:48

Albert Riera'dan tarihi başarı! Art arda 7 galibiyet birden...

Albert Riera’dan tarihi başarı! Art arda 7 galibiyet birden...

Slovenya Ligi ekiplerinden Olimpija Ljubljana'yı çalıştıran İspanyol teknik adam Albert Riera, üst üste 7 galibiyet alarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte tüm detaylar...

PrvaLiga'de mücadele eden Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Albert Riera aldığı galibiyetlerle kulüp tarihine geçti. Son olarak Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan ve Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Riera, imza töreninde skandal bir olayla karşılaşmıştı. Basın toplantısında holiganlar tarafından basılan Riera cevabını saha içerisinde verdi.

ART ARDA 7 GALİBİYET
İspanyol çalıştırıcı Slovenya Ligi'nde çıktığı 7 maçı da kazandı. 7 lig maçında 12 gol atıp 1 gol yedi. Riera'nın ekibi Ljubljana Mura'yı 2-0, Tabor'u 1-0, NK Bravo'yu 1-0, Maribor'u 2-0, Gorica'yı 2-0, Koper'ı 2-0 ve Radomlje'yi 2-1 mağlup etti. En yakın rakibine 6 puan fark attı.

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Albert Riera'dan tarihi başarı! Art arda 7 galibiyet birden...
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