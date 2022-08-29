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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Bitse de rahatlasam

Bitse de rahatlasam

“Maçta baştan sona üstündük. Taha da net kurtarışlar yaptı. Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bitince rahatlayacağım. Takıma odaklanacağım”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, böylesine zorlu bir deplasmanda yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını söyledi. Buruk, "Kaçırdığımız galibiyet için üzgünüz. Golü bulamayınca 1 puanla ayrılıyorsunuz. Geçen hafta da bu hafta da maçların ilk bölümünde dominanttık. Trabzonspor'a karşı oyunun başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Takım adına bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak Taha da net kurtarışlar yaptı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama belki de Uğurcan'ın çıkaramayacağı topları çıkardı. Bu oyunu geliştireceğiz. Sakat olanlar da dönecek. Yeni transfer olabilir. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok gol atarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Deneyimli hoca, transfer konusunda ise "Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bitse de rahatlasam
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