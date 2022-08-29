Bitse de rahatlasam

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, böylesine zorlu bir deplasmanda yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını söyledi. Buruk, "Kaçırdığımız galibiyet için üzgünüz.Trabzonspor'a karşı oyunun başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Takım adına bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak Taha da net kurtarışlar yaptı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama belki de Uğurcan'ın çıkaramayacağı topları çıkardı. Bu oyunu geliştireceğiz." şeklinde konuştu. Deneyimli hoca, transfer konusunda ise" ifadelerini kullandı.