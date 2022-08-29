Bitse de rahatlasam

“Maçta baştan sona üstündük. Taha da net kurtarışlar yaptı. Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bitince rahatlayacağım. Takıma odaklanacağım”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, böylesine zorlu bir deplasmanda yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını söyledi. Buruk, "Kaçırdığımız galibiyet için üzgünüz. Golü bulamayınca1 puanla ayrılıyorsunuz.Geçen hafta da bu hafta da maçlarınilk bölümünde dominanttık. Trabzonspor'a karşı oyunun başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Takım adına bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak Taha da net kurtarışlar yaptı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama belki de Uğurcan'ın çıkaramayacağı topları çıkardı. Bu oyunu geliştireceğiz. Sakat olanlarda dönecek. Yeni transfer olabilir.Bundan sonra daha çok pozisyonagirip, daha çok gol atarakdevam edeceğiz" şeklinde konuştu. Deneyimli hoca, transfer konusunda ise "Süreklioyuncu izliyoruz.Transfer dönemi bittiktensonra ben de rahatlayacağım.Daha iyi takımaodaklanacağım. Takviyeistiyoruz, ne kadar güçlüolursak... Taraftarın beklentisinehizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.