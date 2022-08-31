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Giriş Tarihi: 31.8.2022 15:08 Son Güncelleme: 31.8.2022 15:11

Murat Sancak’tan flaş Balotelli açıklaması! "Anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz"

İHA
Murat Sancak’tan flaş Balotelli açıklaması! Anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, son günlerde gündemden düşmeyen Mario Balotelli transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Transferin takımla anlaşmadığını belirten Sancak, istenilen bonservis bedelini tekrardan hatırlattı. İşte tüm detaylar...

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddia edildi. Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak ise iddiaları yalanladı.

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz. Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200'ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli."

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Murat Sancak’tan flaş Balotelli açıklaması! "Anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz"
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