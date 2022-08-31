Murat Sancak’tan flaş Balotelli açıklaması! "Anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz"

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz. Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200'ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli."