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Giriş Tarihi: 1.9.2022 16:16

Brentford, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Burnley'ye kiraladı

AA
Brentford, futbolcusu Halil Dervişoğlu’nu Burnley’ye kiraladı

İngiltere Premier Lig takımı Brentford, 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu İngiltere 2. Ligi (Championship) takımlarından Burnley'ye kiraladı.

Burnley'den yapılan yazılı açıklamada, "Burnley, forvet Halil Dervişoğlu'nun Brentford'dan bir sezon için kiralık olarak kadroya katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany, "Brentford'a, Halil'i bu sezon kiralamamıza izin verdiği için teşekkür etmek istiyoruz. Gol atma içgüdüsü olan ve bu sezon takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir Türk milli futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Brentford, Dervişoğlu'nu geçen sezon da Galatasaray'a kiralamıştı. 22 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla geçen sezon 33 maçta 5 gol atmıştı.

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Brentford, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Burnley'ye kiraladı
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