Konyaspor’a yan bakılmıyor

Hatayspor’u Bruno Paz’ın golüyle yıkan yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Palut’un ekibi, kalesini gole kapatma unvanını da korudu
Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisine 'devam' dedi. Konya'daki stat zemininin onarım çalışmalarınedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadelede İlhan Palut'un takımı, Hatay'ı abluka altına aldı. 4'te Endri'nin kaleyi bulduğu şut az farkla auta giderken, 8 dakika sonra yine aynı futbolcu bu sefer kaleci Erce'yi geçemedi. Konya, aradığı golü ise 66.dakikada Bruno Paz'ın düzgün vuruşuylabuldu. Müsabaka 1-0 sona ererken, 6maç art arda Başakşehir ile birlikte kalesindegol görmeyen takım unvanını koruyan İç Anadolu ekibi, puanını 14 yaparak maç fazlasıyla ligin yeni lideri oldu.