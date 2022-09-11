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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Konyaspor’a yan bakılmıyor

Konyaspor’a yan bakılmıyor

Hatayspor’u Bruno Paz’ın golüyle yıkan yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Palut’un ekibi, kalesini gole kapatma unvanını da korudu

Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisine 'devam' dedi. Konya'daki stat zemininin onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadelede İlhan Palut'un takımı, Hatay'ı abluka altına aldı. 4'te Endri'nin kaleyi bulduğu şut az farkla auta giderken, 8 dakika sonra yine aynı futbolcu bu sefer kaleci Erce'yi geçemedi. Konya, aradığı golü ise 66. dakikada Bruno Paz'ın düzgün vuruşuyla buldu. Müsabaka 1-0 sona ererken, 6 maç art arda Başakşehir ile birlikte kalesinde gol görmeyen takım unvanını koruyan İç Anadolu ekibi, puanını 14 yaparak maç fazlasıyla ligin yeni lideri oldu.

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Konyaspor’a yan bakılmıyor
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