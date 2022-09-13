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Giriş Tarihi: 13.9.2022 22:45

Sporting Lizbon, Tottenham'ı son dakikalarda yıktı!

AA
Sporting Lizbon, Tottenham’ı son dakikalarda yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 19.45'te başlayan 2 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, C ve D gruplarında birer maç yapıldı.

Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, C Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı.

D Grubu'ndaki mücadelede de Sporting Lizbon, ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Puanını 6'ya çıkaran Sporting Lizbon liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

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Sporting Lizbon, Tottenham'ı son dakikalarda yıktı!
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