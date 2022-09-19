Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 9 saniyede tarihe geçti
Giriş Tarihi: 19.9.2022

9 saniyede tarihe geçti

9 saniyede tarihe geçti

Nice’te oynayan Todibo, 9. saniyedeki sert hareketiyle oyun dışı kalarak Ligue 1’in en erken kırmızı kart gören futbolcusu oldu

Fransa Ligue 1'de Nice'in sahasında Angers'ı konuk ettiği maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı ve tüm futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Mücadelenin başlama vuruşuyla Angers'ta atağa kalkan Dipo Sima, gole giderken ev sahibi ekibin oyuncusu Jean- Clair Todibo tarafından düşürüldü. Hakem Bastien Dechepy, son adam düşüncesiyle 22 yaşındaki stoperi henüz 9. saniyede kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışmalara neden olsa da karar değişmedi. Todibo böylece Ligue 1'de en erken kart gören oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Mücadeleden Angers, Bentaleb'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 18 Eylül 2022 Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu?
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ne kadar zam gelir? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
TOKİ 100 BİN ARSA SATIŞI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı ve tüm detaylar
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
SON DAKİKA! 6'lı masada kriz yaratacak buluşma: Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?
Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
9 saniyede tarihe geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA