9 saniyede tarihe geçti

Fransa Ligue 1'de Nice'in sahasında Angers'ı konuk ettiği maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı ve tüm futbol dünyasını şaşkına çevirdi.Hakem Bastien Dechepy, son adam düşüncesiyle 22 yaşındaki stoperi henüz 9. saniyede kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışmalara neden olsa da karar değişmedi.Angers, Bentaleb'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı.