9 saniyede tarihe geçti

Nice’te oynayan Todibo, 9. saniyedeki sert hareketiyle oyun dışı kalarak Ligue 1’in en erken kırmızı kart gören futbolcusu oldu
Fransa Ligue 1'de Nice'in sahasında Angers'ı konuk ettiği maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı ve tüm futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Mücadeleninbaşlama vuruşuyla Angers'ta atağakalkan Dipo Sima, gole giderkenev sahibi ekibin oyuncusu Jean-Clair Todibo tarafından düşürüldü. Hakem Bastien Dechepy, son adam düşüncesiyle 22 yaşındaki stoperi henüz 9. saniyede kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışmalara neden olsa da karar değişmedi. Todibo böylece Ligue 1'deen erken kart gören oyuncu olaraktarihe adını yazdırdı. Mücadeleden Angers, Bentaleb'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı.