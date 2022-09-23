Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransa Milli Takımı'nda Mbappe krizi!
Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:36

Fransa Milli Takımı'nda Mbappe krizi!

Fransa Milli Takımı’nda Mbappe krizi!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe krizin daha da büyümemesi için büyük çaba harcarken, KFC Fransa Başkan Yardımcısı Alain Beral çok flaş açıklamada bulundu. Beral, “Fransa Futbol Federasyonu’nun paraya ihtiyacı var ve KFC ödeme yapmayı kabul ediyor. Sorun çözülmezse ödemeyi durduracağız” dedi. İşte tüm detaylar...

Fransa Futbol Federasyonu'nda kara bulutlar dağılmak bilmiyor... Federasyon Başkanı Noel La Graet hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken, bu kez Kylian Mbappe krizi patlak verdi.

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız oyuncu, imaj hakları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle KFC'nin Fransa Milli Takımı oyuncularıyla düzenlediği kampanyaya katılmadı. Teknik direktör Didier Deschamps, Mbappe'nin odağında olduğu krizin büyütülmemesini isterken, konuyla ilgili olarak KFC firmasından çok sert bir açıklama geldi.

MİLLİ TAKIM DA KÖTÜ DURUMDA

KFC Fransa Başkan Yardımcısı Alain Beral, Sport Business Club'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var ve KFC, ödediğimiz şeyin bir imajına sahip olmak için ödeme yapmayı kabul ediyor. Federasyon ile her seferinde en az dört oyuncuyla birlikte ortak bir imaj oluşturmaya kararlıyız. Ödemeyi durduracağız." Fransa Futbol Federasyonu ayrıca, milli takımın Uluslar Ligi'ndeki başarısızlığı nedeniyle de zor günler yaşıyor. İlk 4 maçından galibiyet çıkaramayan Fransa'nın B Ligi'ne düşme tehlikesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! 'Sorunlarını çözmek, bizim görevimiz'
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Meb.gov.tr ile İOKBS TIKLA SORGULA!
Kalyon Holding’ten dev yatırım: 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi!
Cuma mesajları 2022 | Hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajı seçenekleri ile yepyeni, en güzel Cumanız Mübarek Olsun sözleri tıkla paylaş!
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Milli Takımı'nda Mbappe krizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA