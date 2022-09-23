Fransa Milli Takımı’nda Mbappe krizi!

Fransa Futbol Federasyonu'nda kara bulutlar dağılmak bilmiyor... Federasyon Başkanı Noel La Graet hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken, bu kez Kylian Mbappe krizi patlak verdi.

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız oyuncu, imaj hakları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle KFC'nin Fransa Milli Takımı oyuncularıyla düzenlediği kampanyaya katılmadı. Teknik direktör Didier Deschamps, Mbappe'nin odağında olduğu krizin büyütülmemesini isterken, konuyla ilgili olarak KFC firmasından çok sert bir açıklama geldi.

MİLLİ TAKIM DA KÖTÜ DURUMDA

KFC Fransa Başkan Yardımcısı Alain Beral, Sport Business Club'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var ve KFC, ödediğimiz şeyin bir imajına sahip olmak için ödeme yapmayı kabul ediyor. Federasyon ile her seferinde en az dört oyuncuyla birlikte ortak bir imaj oluşturmaya kararlıyız. Ödemeyi durduracağız." Fransa Futbol Federasyonu ayrıca, milli takımın Uluslar Ligi'ndeki başarısızlığı nedeniyle de zor günler yaşıyor. İlk 4 maçından galibiyet çıkaramayan Fransa'nın B Ligi'ne düşme tehlikesi bulunuyor.