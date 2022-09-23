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Giriş Tarihi: 23.9.2022 14:43 Son Güncelleme: 23.9.2022 14:46

Son dakika: Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılacak mı?

Son dakika: Mehmet Büyükekşi’den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nun son maçı olan Faroe Adaları - Türkiye karşılaşması öncesi Stefan Kuntz'un geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 25 Eylül Pazar günü oynanacak olan Faroe Adaları - Türkiye maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün Lüksemburg'u Fatih Terim Stadyumu'nda konuk eden A Milli Takımımız, sahadan 3-3'lük galibiyetle ayrılmıştı ve teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncu seçimleri yoğun eleştiri almıştı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Milli Takım'da teknik direktör değişikliği durumu söz konusu değil. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Stefan Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. Bir milimetre konuşması da olmadı. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten aslında bize göre en büyük sıkıntılardan biri sabırsızlık. Halbuki istikrar lazım." ifadelerini kullandı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise, "Kuntz eleştirilecektir, ondan öncekiler de eleştirildi. Ondan sonrakiler de eleştirilecektir. Camiaların kendi oyuncularını milli takımda görmek istemeleri normal. Bu kapı her zaman, herkese açık." dedi.

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Son dakika: Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılacak mı?
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