Trabzonspor’da Anders Trondsen, Göteborg yolcusu

Kariyerini Göteborg'da sürdürmeyi planlayan deneyimli oyuncunun bedelsiz olarak Trabzonspor'dan ayrılmak istediği, bordo-mavililerin de alacaklarından vazgeçmesi koşuluyla bu transferi onaylayacağı ileri sürüldü. Anders Trondsen iki yıl önce 950 bin euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan transfer edilmişti. Bordo-mavili formayla yalnızca 14 maça çıkabilen Norveçli futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı.