Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Giriş Tarihi: 26.9.2022 10:46 Son Güncelleme: 26.9.2022 11:25

İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

Son dakika haberi: A Milli Takım'ımız Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet yaşadı. Türkiye'nin, FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe Adaları'na yenilmesi, futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. İşte FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe'nin tarihte mağlup ettiği 16 takım ve şoke eden Doğan Alemdar detayı......

Uluslar Ligi C Grubu'nda A Milli Takımımız, konuk ettiği Lüksemburg karşısında beraberliği İsmail Yüksek'in golüyle kurtarmış ve B Ligi vizesini almıştı.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

Ay-yıldızlı ekibimizin eleştirilen 3-3'lük beraberliğin ardından dün gece de FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesi, futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

TEK GOL SERDAR GÜRLER'DEN GELDİ

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 51. dakikada Davidsen ve 59'da Edmundsson kaydetti. Millilerimizin tek sayısı 88'de oyuna sonradan dahil olan Serdar Gürler'den geldi.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

Son dakikalarda oyuncularımızın çabası sonucu değiştirmedi ve sahadan beklenmedik yenilgiyle ayrıldık.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

A Milli Takım'ımızın son iki maçta zayıf rakiplerinden toplamda 5 gol yemesi, sert eleştirileri beraberinde getirdi.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

KALECİ DOĞAN ALEMDAR, FAROE'NİN TOPLAM KADROSUNDAN DAHA DEĞERLİ

Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'te forma giyen üçüncü kalecimiz Doğan Alemdar'ın piyasa değeri 4 milyon Euro.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

19 yaşındaki eldivenin Faroe Adaları'nın kadrosundan daha değerli olması ilginç bir veri olarak dikkat çekti.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

İŞTE MAĞLUP ETTİKLERİ 16 TAKIM

Ay-yıldızlı ekibimiz, Faroe Adaları'nın 1982'den bu yana mağlup ettiği 16. ülke oldu.

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

İşte Faroe Adaları Milli Takımı'nın 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım...

- Malta
- Lüksemburg
- Litvanya
- Letonya

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

- Andorra
- Moldova
- Avusturya
- San Marino

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

- Yunanistan
- Estonya
- Kanada

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

- Liechtenstein
- İzlanda
- Cebelitarık
- Kazakistan
- Türkiye

(Milliyet)

İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

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İşte Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...

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İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
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