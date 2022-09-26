Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'in Bellingham planı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.9.2022 14:14

Real Madrid'in Bellingham planı ortaya çıktı

Real Madrid’in Bellingham planı ortaya çıktı

Real Madrid, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın Alman ekibiyle sözleşme yenilememesini istedi.

Borussia Dortmund'un 2020'de İngiltere 2. Lig ekibi Birmingham City'den kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Real Madrid'in radarında...

Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki önceliğinin orta saha transferi olduğuna dikkat çekilirken listenin ilk sırasında Jude Bellingham'ın yer aldığı ifade edildi.

Haberde, Real Madrid yönetiminin Jude Bellingham'dan Dortmund'la sözleşme yenilememesini istediği belirtildi. Bellingham'ı Premier Lig'den çok sayıda takımın istediği ancak genç oyuncunun kariyerini Real Madrid'de sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı. Bu sezon Borussia Dortmund'ta 10 maçta süre alan Jude Bellingham 3 gol kaydetti.

MODRIC, KROOS VE CEBALLOS GİDEBİLİR
Yaz transfer döneminde Casemiro'yu Manchester United'a gönderen Real Madrid'de orta sahadan 3 ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Luka Modric'le birlikte Toni Kross ve Dani Ceballos, Madrid ekibiyle sözleşme yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
İtalya'da Türkiye düşmanı seçimin galibi oldu: Dikkat çeken Berlusconi detayı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'in Bellingham planı ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA