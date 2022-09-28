Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Traore için yeniden devrede!

TuttoJuve'nin haberine göre; Wolves'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama'nın menajeriyle, Juventus temas kurdu ve ön görüşme yaptı, isteklerini sordu. Haberde, "Juventus'un bu transferde ciddi de bir rakibi var. Transferin uzatma anlarında Adama'nın haklarını almak isteyen Galatasaray, menajeriyle olan bağlantısını kesmedi. Karşılıklı görüş alışverişine devam ediyorlar" denildi.