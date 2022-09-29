A’dan Z’ye derbi röntgeni

attığı 16 golün 12'sini ilk yarıda buldu ve bu alandaaldı. Kanarya ise ağları sarsma konusunda 90 dakikalarda eşit dağılıma sahipsorun yaşayan Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin,rakip forvetlere geçit verdi. Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır 6 maçta 6 gole engel olamadıBeşiktaş, seyircisinin önünde oynayacağı derbiyi kazanıp, sonFenerbahçe ise ezeli rakibini yenerekİşte derbi öncesi iki takımın artı ve eksileri…Kara Kartal; maç başına orta (15.8), kafa şutları (1.57) ve hava topu mücadelelerinde (15) sarı-lacivertlilerden daha iyi. Kanarya'nınFenerbahçe'de Willian Arao 11 hava topu ile başı çekerken Beşiktaş'ta bu alanda zirvede Weghorst (23) bulunuyorKartal, bu sezon kalesini kapatamıyor. Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in oynadığı 7 karşılaşmada toplamda 10 golü ağlarında gördü.yedi. Fenerbahçe'de, Altay Bayındır 6 maçta 6 gole engel olamadı.Pozisyonları golle sonuçlandırmada Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü söz konusu. Girilen ataklarıaynı zamanda ligin de en iyi ekibi oldu. Fenerbahçe bu değerde yüzde 28.5 ile beşinci sırada yer aldı.Siyah-beyazlı takım, attığıAynı zamandailk 45'te rakiplerine de 1 kez izin verdi. Süre açısından attığı gollerde eşit dağılıma sahip olan Fenerbahçe ise yediği 6 golün 5'ini ikinci yarılarda kalesinde gördü.İki ekip de öne geçtiği maçları kazanmayı biliyor. Fenerbahçe, 5 kez skor üstünlüğü yakaladığı karşılaşmalardanveçıkardı. Beşiktaş 6 mücadelede 4 galibiyet alırken 2'sini eşitlikle bitirdi.Fenerbahçe; gol (20), şut (12.8), isabetli şut (6.5), anahtar pas (9.5) ve şut pasında (7.3) ezeli rakibine göre üstün. Beşiktaş 16 gol kaydederken maç başınaveile oynadı. Jesus'un takımında Valencia 7 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Muleka ve N'Koudou da ağları 4'er kez sarsarak Beşiktaş'ı sırtladı.Sarı-lacivertliler, gol atan futbolcuların çeşitliliğiyle zirvede. Kanarya'nın ligde bu sezon ağlara yolladığıBeşiktaş'ın 16 golünü 7 değişik oyuncu kaydetti.Hücum bölgesinde top kazanma değerinde Jesus'un Fenerbahçe'si, rakibinden çok üstün.Beşiktaş 9 kazanmayla rakibini takip etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kulübeden giren oyunculardanBeşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael ise tabelayı sadece 1 asistle değiştirebildi.Fenerbahçe maç başınaBurakam Beşiktaş'ta ise 111.4kilometre.