A’dan Z’ye derbi röntgeni

SİYAH-BEYAZLILAR, attığı 16 golün 12'sini ilk yarıda buldu ve bu alanda Süper Lig'in eniyisi unvanını aldı. Kanarya ise ağları sarsma konusunda 90 dakikalarda eşit dağılıma sahip KALESİNDE sorun yaşayan Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, 7 maçta 10 kez rakip forvetlere geçit verdi. Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır 6 maçta 6 gole engel olamadı
Beşiktaş, seyircisinin önünde oynayacağı derbiyi kazanıp, son iki maçta yaşadığı düşüşeson vermeyi hedeflerken Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek JorgeJesus'la yakaladığı coşkuyubir üst seviyeye çıkarmayıamaçlıyor. İşte derbi öncesi iki takımın artı ve eksileri…
Yüksekler Kartal'dan sorulur
Kara Kartal; maç başına orta (15.8), kafa şutları (1.57) ve hava topu mücadelelerinde (15) sarı-lacivertlilerden daha iyi. Kanarya'nın orta sayısı13.3, kafa şutu 1, hava topu ise11.8. Fenerbahçe'de Willian Arao 11 hava topu ile başı çekerken Beşiktaş'ta bu alanda zirvede Weghorst (23) bulunuyor
Beşiktaş'ın kalesi S.O.S veriyor
Kartal, bu sezon kalesini kapatamıyor. Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in oynadığı 7 karşılaşmada toplamda 10 golü ağlarında gördü. Ersin 7, Emre ise 3 gol yedi. Fenerbahçe'de, Altay Bayındır 6 maçta 6 gole engel olamadı.
Siyah-beyazlılar sonuç alıyor
Pozisyonları golle sonuçlandırmada Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü söz konusu. Girilen atakları %34.7'sinde başarı yakalayansiyah-beyazlılar, aynı zamanda ligin de en iyi ekibi oldu. Fenerbahçe bu değerde yüzde 28.5 ile beşinci sırada yer aldı.
Beşiktaş ilk devrede fişi çekiyor
Siyah-beyazlı takım, attığı 16 golün 12'siniilk yarıda bulup bu alanınen iyisi oldu. Aynı zamandailk 45'te rakiplerine de 1 kez izin verdi. Süre açısından attığı gollerde eşit dağılıma sahip olan Fenerbahçe ise yediği 6 golün 5'ini ikinci yarılarda kalesinde gördü.
Öne geçen bırakmıyor
İki ekip de öne geçtiği maçları kazanmayı biliyor. Fenerbahçe, 5 kez skor üstünlüğü yakaladığı karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1beraberlik çıkardı. Beşiktaş 6 mücadelede 4 galibiyet alırken 2'sini eşitlikle bitirdi.
Gol makinesi Fenerbahçe
Fenerbahçe; gol (20), şut (12.8), isabetli şut (6.5), anahtar pas (9.5) ve şut pasında (7.3) ezeli rakibine göre üstün. Beşiktaş 16 gol kaydederken maç başına 11.6 şut, 5.9 isabetli şut, 6.8anahtar pas ve 7.2 şut pası ile oynadı. Jesus'un takımında Valencia 7 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Muleka ve N'Koudou da ağları 4'er kez sarsarak Beşiktaş'ı sırtladı.
Fenerbahçe'de herkes golcü!
Sarı-lacivertliler, gol atan futbolcuların çeşitliliğiyle zirvede. Kanarya'nın ligde bu sezon ağlara yolladığı 20 golün 12'si farklı isimlerdengeldi. Beşiktaş'ın 16 golünü 7 değişik oyuncu kaydetti.
Kanarya'nın kozu pres
Hücum bölgesinde top kazanma değerinde Jesus'un Fenerbahçe'si, rakibinden çok üstün. Sarılacivertliler3. alanda yaptığı preslemaç başına 12 topkazanırken Beşiktaş 9 kazanmayla rakibini takip etti.
Jesus, kulübeyi iyi kullanıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kulübeden giren oyunculardan 5 gol ve 5 asistlikverim aldı. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael ise tabelayı sadece 1 asistle değiştirebildi.
F.Bahçe daha çok koşuyor
Fenerbahçe maç başına 113.4 kilometrekoşu mesafesine sahip. Burakam Beşiktaş'ta ise 111.4kilometre.