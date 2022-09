Ezgjan Alioski: Jorge Jesus ile Marcelo Bielsa benziyor

"BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN OLDUKÇA RAHATIM"

Beşiktaş maçının kendileri için bir sınav olmadığını aktaran Alioski, şöyle devam etti:

"Açıkçası oynadığımız bütün maçlar zordu. Kaliteli ekiplere karşı oynadığımızı söyleyebilirim. Netice itibarıyla bu bizim maça nasıl hazırlandığımıza ve motivasyon gücümüze bağlı. Sahip olduğumuz takım ruhu bana göre saydıklarım içinde en önemlisi. Kime karşı oynarsanız oynayın takım ruhunu ortaya koymak zorundasınız. Bizim, bu takım ruhunu bu sürece kadar doğru şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu kolektif ruh ve bilinci saha içinde birlikte sergileyebildiğimizi düşünüyorum. Bireysel olarak göstermek istediğiniz performans olacaktır ama çok daha önemlisi kolektif anlamda gücünüzü ortaya koyabilmek. Bence bizim en güçlü taraflarımızdan birisi, bu kolektif ruh. Dolayısıyla ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

"HAYALLERİMDE YATAN TAKIM FENERBAHÇE'YDİ"

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin hayallerinde yatan kulüp olduğunu dile getirdi. Alioski, transfer sürecinde Türkiye'den başka teklifler aldığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Benim açımdan ikna edici olan, kendimi çok daha rahat hissettiğim Fenerbahçe oldu. Bu süreçte yöneticilerimizden Selahattin Baki'nin de çok büyük bir katkısı oldu çünkü onunla görüştüğüm zamanlarda bu sevgiyi fazlasıyla hissettim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kendimi evimdeymişim gibi hissettim ve bunu hissettiğim için de aynı şekilde mutluyum. Bu hislerin sonucunda Fenerbahçe'yi istediğimi ben de anlamış oldum. Bir an evvel Fenerbahçe'ye katılmak için sabırsızlıkla bekledim ve hayallerimde yatan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, harika taraftarlara sahip. Buraya katıldığım için, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ÇOK DAHA FAZLA HİSSEDİYORUM"

Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli camiaya katılmadan önce kulübün büyüklüğü hakkında fikir sahibi olduğunu ancak transferinin ardından bunu çok daha fazla hissettiğini ifade etti. Fenerbahçe'de bulunmayı "harika bir duygu" şeklinde tanımlayan başarılı sol kanat oyuncusu, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü konusunda burada olduğum süre boyunca her gün çok daha fazlasını görüyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha fazla hissediyorum. Zaten herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor. Burası gerçekten harika bir kulüp" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların kendisini çok iyi hissettirdiğini anlatan Alioski, şöyle konuştu:

"Harika takım arkadaşlarına sahibim. Harika oyuncular, taraftarlar da sizlere her zaman çok iyi hissettiriyor. Burada zaman geçirdiğim her dakika, her an kendimi çok daha mutlu hissettiğimi söyleyebilirim. Burada olmak gerçekten harika bir duygu. Özellikle deplasmanlara maç yapmaya gittiğimizde taraftarlar öyle bir destek veriyor ki sizlere kendinizi evinizde gibi hissettiriyor. Bu da inanılmaz bir duygu. Bizler de bu sevginin karşılığını onlara her zaman aktarmak istiyoruz. Onları elde edeceğimiz galibiyetlerle mut"lu etmek istiyoruz. Aracılığınızla taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."