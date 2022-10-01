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Giriş Tarihi: 1.10.2022 19:47

Premier Lig'de nefes kesen maç! Liverpool, sahasında Brighton ile berabere kaldı

AA
Premier Lig’de nefes kesen maç! Liverpool, sahasında Brighton ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile 3-3 berabere kaldı.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, 4 ve 17. dakikalarda Leandro Trossard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Roberto Firmino'nun 33 ve 54. dakikalarda fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği yakalayan Liverpool, 63. dakikada Adam Webster'in kendi kalesine attığı golle 3-2 üstünlük yakaladı.

Brighton 83. dakikada Leandro Trossard ile bir gol daha bulurken, karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Bu sezon 5. kez puan kaybeden Liverpool 10 puana ulaştı. Brighton ise puanını 14'e çıkardı.

Ligde Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 38 ve Conor Gallagher'ın 90. dakikada bulduğu gollerle Crystal Palace deplasmanında 2-1 kazandı. Crystal Palace'ta Odsonne Edouard'ın 7. dakikada attığı gol, puan için yeterli olmadı.

Günün diğer karşılaşmalarınrda Newcastle United, Fulham'ı 4-1, Everton da Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Bournemouth ile Brentford ise 0-0 berabere kaldı.

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Premier Lig'de nefes kesen maç! Liverpool, sahasında Brighton ile berabere kaldı
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