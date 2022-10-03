Roy Keane: Manchester United, Ronaldo’ya saygısızlık yapıyor

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Etihad Stadyumu'nda oynanan derbide Manchester City, Manchester United'ı konuk etti. Mücadelede kazanan 6-3'lük skorla City oldu. Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Roy Keane, derbi ve Cristiano Ronaldo konusunda eleştirilerde bulundu.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmada forma giymedi. Roy Keane katıldığı bir programda menajer Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

"RONALDO'YU KENARDA OTURTMAK SAÇMALIK"

Roy Keane yaptığı açıklamada, "Manchester United Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Transfer döneminde ayrılmasına izin vermeliydiler. Ronaldo'yu kenarda oturtmak zorunda değilsin. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Kenarda oturmaya devam ettikçe mutsuzluğu artar. Ayrılmak için birkaç opsiyonu vardı ve gitmesine izin vermeliydiler. Onun gibi bir oyuncunun kenarda oturması tamamen bir saçmalık" ifadesini kullandı.