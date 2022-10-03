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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Türkiye son 16’da

Türkiye son 16’da
İSTANBUL'DA düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, 2'de 2 yaptı. A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Fransa'yı 3-0 yenen Ay-Yıldızlı ekibimiz, dün de TFF'nin Riva'daki tesislerinde oynanan karşılaşmada Liberya'yı 5-0 mağlup edip son 16 turuna kalmayı garantiledi. Ömer Güleryüz'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Türkiye, yine Ömer'in fileleri havalandırmasıyla 3-0'ı buldu. Diğer goller ise Muhammet Yeğen ve Savaş Kaya'dan geldi. Milliler, üçüncü maçında bugün saat 20.00'de Haiti ile mücadele edecek

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