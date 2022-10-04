Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati

Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Grup lideri Napoli Ajax deplasmanından galibiyet ile ayrılarak birinci sıradaki yerini korumak istiyor. Peki, Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati
Ajax - Napoli maçı 4 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
Ajax: Pasveer; Rencsh, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Zambo Anguissa, Lobotka; Kvaratskhelia, Zielinski, Politano; Simeone