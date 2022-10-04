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Giriş Tarihi: 4.10.2022 16:43

Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati

Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax sahasında Napoli’yi ağırlayacak. Grupta oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet çıkarabilen Ajax, 2’de 2 ile liderlik koltuğunda bulunan Napoli’yi konuk edecek. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati

Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Grup lideri Napoli Ajax deplasmanından galibiyet ile ayrılarak birinci sıradaki yerini korumak istiyor. Peki, Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati

AJAX – NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ajax - Napoli maçı 4 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

AJAX - NAPOLI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer; Rencsh, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Zambo Anguissa, Lobotka; Kvaratskhelia, Zielinski, Politano; Simeone

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Ajax Napoli maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Napoli maçı canlı yayın kanalı ve saati
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