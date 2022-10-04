Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli kulübeye! Yerine oynayacak isim...
Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:29

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli kulübeye! Yerine oynayacak isim...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli kulübeye! Yerine oynayacak isim...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, istatistikleri ile dökülünce Gedson’a yeniden ilk 11 yolu gözüktü.

Sakatlık sonrasında derbide Dele Alli'nin sahaya çıkması herkes için sürpriz olarak algılandı. İngiliz oyuncunun performansı ise beklenenin çok uzağında kaldı. Maç boyunca 17 pas kullanan ancak sadece %70'lik isabet sağlayan Dele Alli, girdiği 9 ikili mücadelede sadece 4 kez kazanan taraf oldu. Hiç hava topu alamayan ve 1 kez kaybeden 26 yaşındaki yıldız, ayrıca 2 defa da ofsayta yakalandı. Hayal kırıklığı yaşatan İngiliz futbolcu, bu hafta Giresun'da kulübeye çekilecek ve yerini Gedson Fernandes'e bırakacak.

İMZAYI ATTI KENDİNE GELDİ

Haftalardır devam eden kaleci tartışmalarına yine Ersin Destanoğlu son noktayı koydu. Sözleşmesini uzatıp ardından derbide sahaya çıkan 21 yaşındaki file bekçisi yaptığı iki kritik kurtarışla da göz doldurdu. Teknik heyetin de Ersin'i artık 1. kaleci olarak değerlendireceği ve Mert Günok-Emre Bilgin arasında kulübe tercihi yapacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! "Çarşamba bekliyoruz"
Son dakika | CHP'nin gazeteci dediği kişi dağdan silahlı poz gönderdi!
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL, düştü mü? Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine indirim geldi mi? İşte güncel LPG, mazot, benzin fiyatları
Son dakika | Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi başlıyor; Gözler Başkan Erdoğan'da
YKS 3. ek tercih var mı? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?
Son dakika | Bakan Akar'dan flaş açıklama: ABD ne derse desin...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli kulübeye! Yerine oynayacak isim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA