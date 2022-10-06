Gol yağmuru ile turladık

Türkiye'nin gururu Ampute Milli Takımımız zaferlere bir yenisini daha ekledi. Ay-Yıldızlılar, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenip çeyrek finale çıktı. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada hat-trick yapanÖmer Güleryüz galibiyette başrolüoynarken, diğer gollerimizi Savaş Kaya ve Şeyhmus Erdinç kaydetti. Ampute Milli Takımı, bugün saat20.00'de Fas ile kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi