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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Gol yağmuru ile turladık

Gol yağmuru ile turladık

Ampute Milli Takımı, Meksika’yı 5-0 yenip Dünya Kupası’nda çeyrek finalist oldu. Ay-Yıldızlıların bugünkü rakibi Fas

Türkiye'nin gururu Ampute Milli Takımımız zaferlere bir yenisini daha ekledi. Ay-Yıldızlılar, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenip çeyrek finale çıktı. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada hat-trick yapan Ömer Güleryüz galibiyette başrolü oynarken, diğer gollerimizi Savaş Kaya ve Şeyhmus Erdinç kaydetti. Ampute Milli Takımı, bugün saat 20.00'de Fas ile kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi

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Gol yağmuru ile turladık
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