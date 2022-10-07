Helal olsun size

Dünya Kupası’nda fırtına gibi esen Ampute Milli Takımımız, Fas’ı 4-1 devirdi. Yarı finale adını yazdıran Milliler, bugün Özbekistan ile karşılaşacak
Ampute Futbol Milli Takımımız bizleri gururlandırma devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas'ı4-1 yenip adını yarı finaleyazdırdı. TFF Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta 11. dakikada Rahmi Özcan öne geçirdi. 28'de Ömer Güleryüz skoru 2-0 yaptı. Milliler, KemalGüleş'in 33 ve 50+1. dakikalardakigolleriyle farka koştu.Fas'ın 48'deki golü yeterliolmadı. Yarı finale yükselen Ampute Milli Takımımız,bugün Özbekistan ile karşıkarşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
ÇAKMAK: HEPSİNİN ALNINDAN ÖPÜYORUM
Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak yarı finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. 85 milyonu mutlu eden kahramanları alınlarından öptüğünü ifade eden Çakmak, "Ben inanıyorum ki 2017'de olduğugibi Vodafone Park tıklım tıklımdolacaktır. Çocuklarımın ayağınasağlık. Takım oyunu nasıl oynanır gösterdiler adeta ders verdiler" diye konuştu.