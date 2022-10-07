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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Helal olsun size

Helal olsun size

Dünya Kupası’nda fırtına gibi esen Ampute Milli Takımımız, Fas’ı 4-1 devirdi. Yarı finale adını yazdıran Milliler, bugün Özbekistan ile karşılaşacak

Ampute Futbol Milli Takımımız bizleri gururlandırma devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas'ı 4-1 yenip adını yarı finale yazdırdı. TFF Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta 11. dakikada Rahmi Özcan öne geçirdi. 28'de Ömer Güleryüz skoru 2-0 yaptı. Milliler, Kemal Güleş'in 33 ve 50+1. dakikalardaki golleriyle farka koştu. Fas'ın 48'deki golü yeterli olmadı. Yarı finale yükselen Ampute Milli Takımımız, bugün Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ÇAKMAK: HEPSİNİN ALNINDAN ÖPÜYORUM
Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak yarı finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. 85 milyonu mutlu eden kahramanları alınlarından öptüğünü ifade eden Çakmak, "Ben inanıyorum ki 2017'de olduğu gibi Vodafone Park tıklım tıklım dolacaktır. Çocuklarımın ayağına sağlık. Takım oyunu nasıl oynanır gösterdiler adeta ders verdiler" diye konuştu.

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