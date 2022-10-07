Helal olsun size

Ampute Futbol Milli Takımımız bizleri gururlandırma devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasındaTFF Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta 11. dakikada Rahmi Özcan öne geçirdi. 28'de Ömer Güleryüz skoru 2-0 yaptı.Yarı finale yükselen AmputeVodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak yarı finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. 85 milyonu mutlu eden kahramanları alınlarından öptüğünü ifade eden Çakmak,Takım oyunu nasıl oynanır gösterdiler adeta ders verdiler" diye konuştu.