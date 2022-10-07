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Giriş Tarihi: 7.10.2022 14:31 Son Güncelleme: 7.10.2022 14:40

Romeo Beckham, Premier Lig ekibi Brentford ile antrenmanlara başladı.

Romeo Beckham, Premier Lig ekibi Brentford ile antrenmanlara başladı.

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham futbolu bırakalı yaklaşık 10 yıl oldu. Ancak David'in oğlu Romeo, Premier Lig için ilk adımı attı.

Babasının sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de top koşturan Romeo Beckham, ABD ekibinin B takımında forma giyiyor. The Times gazetesinin haberine göre Romeo kariyeri adına sürpriz bir adım attı. Genç futbolcu, Premier Lig ekiplerinden Brentford ile antrenmanlara başladı.

Romeo Beckham'ın ne kadar süre Brentford'da olacağı bilinmiyor. Inter Miami B formasıyla bu yıl 20 resmi maça çıkan Romeo Beckham asistleriyle dikkat çekiyor. Sağ kanat oyuncusu şu ana kadar oynadığı 20 maçta 10 asist yaparken 2 de gol kaydetti.

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Romeo Beckham, Premier Lig ekibi Brentford ile antrenmanlara başladı.
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