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Giriş Tarihi: 12.10.2022 20:44 Son Güncelleme: 12.10.2022 20:45

Jorge Jesus: "AEK Larnaca maçına politik çerçeveden bakmıyoruz"

Jorge Jesus: AEK Larnaca maçına politik çerçeveden bakmıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Miguel Crespo, AEK Larnaca maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"Zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi var. Grupta iyi sonuç aldılar. Yarın bütün bunların çerçevesinde galip gelmeyi umuyoruz. Ama belirtmiş olduğumuz gibi zor bir maç bizi bekliyor."

"Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor."

"Yarınki maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz"

"AEK Larnaca ile oynayacağımız maça sadece sportif çerçeveden bakıyoruz, politik çerçeveden bakmıyoruz."

"Grubumuz çok dengeli bir grup ve herkesin şansı devam ediyor. Yarın galip gelirsek gruptan çıkmak adına büyük bir adım atmış olacağız. Biz de galip gelmek için buraya geldik."

"Şu bir gerek ki, Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai'nin rotasyonu için kötü oldu. Yarınki maç Attila için dinlenme maçı olacak mı bunun kararını yarın vereceğim. Batshuayi'nin bir hastalığı var. Yarınki durumuna göre onun için de karar vereceğiz."

"Beklentilerimiz zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için bir alarm. Biz, sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz."

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Jorge Jesus: "AEK Larnaca maçına politik çerçeveden bakmıyoruz"
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