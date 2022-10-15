Volkan Demirel'den maç sonu açıklaması! "Bu maçı unutup yolumuza bakacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Hatayspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama hakkında konuşan Volken Demirel, "Bartın'da yaşanan olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Her yerden desteğimizi ve yardımımızı vereceğiz. Bu tarz şeylerin son bulmasını istiyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar yaşanmaz" diye konuştu.