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Giriş Tarihi: 15.10.2022 18:58

Volkan Demirel'den maç sonu açıklaması! "Bu maçı unutup yolumuza bakacağız"

DHA
Volkan Demirel’den maç sonu açıklaması! Bu maçı unutup yolumuza bakacağız

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bahanelerin arkasında sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Hatayspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama hakkında konuşan Volken Demirel, "Bartın'da yaşanan olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Her yerden desteğimizi ve yardımımızı vereceğiz. Bu tarz şeylerin son bulmasını istiyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar yaşanmaz" diye konuştu.

"YOLUMUZA BAKACAĞIZ"

Fatih Karagümrük maçını unutup gelecek müsabakalara odaklanacaklarını ifade eden Volkan Demirel, "3-0 mağlup olduk. Bahanelerin arkasında sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Karagümrük'ü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Önümüzde bir kupa maçı var ona hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız" dedi.

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Volkan Demirel'den maç sonu açıklaması! "Bu maçı unutup yolumuza bakacağız"
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