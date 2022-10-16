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Giriş Tarihi: 16.10.2022 16:23

Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu İstanbulspor!

Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu İstanbulspor!

Spor Toto Süper Lig'inde 10. hafta heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk mağlubiyetini alan Başakşehir bugün evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Liderlik mücadelesi veren Başakşehir'de hedef 3 puan. İstanbulspor ise bu maçı kazanmak alt sıralardan kurtulmak istiyor. İki takımın da 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'inde 10. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımı olan Başakşehir, evinde ligin yeni takımı İstanbulspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puan için mücadele verecek. İki İstanbul ekibinin de 11'i belli oldu.

Saat 17.00'da başlayacak olan maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Traore, Serdar

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim

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Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu İstanbulspor!
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