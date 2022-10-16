Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu İstanbulspor!

Spor Toto Süper Lig'inde 10. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımı olan Başakşehir, evinde ligin yeni takımı İstanbulspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puan için mücadele verecek. İki İstanbul ekibinin de 11'i belli oldu.

Saat 17.00'da başlayacak olan maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Traore, Serdar

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim