28 taraftara 6222’den işlem… Spor müsabakalarından men edildiler

Söz konusu taraftarlara yaptırım uygulandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; dokuz taraftar Sahaya Yabancı Madde Atmak, 15 taraftar Stada Usülsüz Giriş Yapmak, bir taraftar Meşale Yakmak, üç taraftar da Taşkınlık gerekçesiyle spor müsabakalarından men edildi. 28 taraftara da gözaltı işlemi uygulandığı ifade edildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen taraftarlar takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.