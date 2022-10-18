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Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:33

28 taraftara 6222’den işlem… Spor müsabakalarından men edildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
28 taraftara 6222’den işlem… Spor müsabakalarından men edildiler

Beşiktaş-Trabzonspor maçında statta meşale yakan ve kavga eden dört taraftar gözaltına alındı. Sahaya yabancı madde atan, taşkınlık yapan ve küfür eden 24 taraftar da Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi. Toplamda 28 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. 28 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarından men edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta İstanbul Emniyeti stat çevresinde ve saha içerisinde titiz bir mesai yaptı.

Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede statta meşale yakan ve kavga eden dört taraftar, stat içerisinde Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Sahaya yabancı madde atan, taşkınlık yapan ve küfür eden 24 taraftar da Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından kamera görüntülerinden tespit edildi. Toplamda 28 taraftara İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından işlem yapıldı.

BİR YIL KARAKOLDA İMZA ATACAKLAR

Statta bulunan kameraların ve Spor Şube Polisleri'nin topladığı görüntülerden tespit edilen taraftarlarla birlikte toplamda 28 taraftarlara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Söz konusu taraftarlara yaptırım uygulandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; dokuz taraftar Sahaya Yabancı Madde Atmak, 15 taraftar Stada Usülsüz Giriş Yapmak, bir taraftar Meşale Yakmak, üç taraftar da Taşkınlık gerekçesiyle spor müsabakalarından men edildi. 28 taraftara da gözaltı işlemi uygulandığı ifade edildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen taraftarlar takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.

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28 taraftara 6222’den işlem… Spor müsabakalarından men edildiler
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