Belçika'da Royal Antwerp'de forma giyen 34 yaşındaki Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik Sigara içtiği için kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Standard Liege maçının hemen öncesinde yedek kulübesinde Elektronik Sigara içerken görüntülenen Radja Nainggolan'ın kadro dışı bırakılarak rezerv takıma gönderildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada,"Kulübümüz, Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

"ÜZGÜNÜM, DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETTİM"

Konuyla ilgili sessizliğini bozan deneyimli oyuncu, üzgün olduğunu söyledi. Nainggolan, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ancak düşünmeden hareket ettim. Kulüp, kabul edebileceğim bir karar verdi. Her ne olursa olsun takıma hizmet etmeyi sürdüreceğim." dedi.

GEÇEN HAFTA GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Radja Nainggolan, geçtiğimiz hafta ikinci kez alkollü şekilde ehliyetsiz araba kullanırken yakalanmıştı ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.