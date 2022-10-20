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Giriş Tarihi: 21.10.2022 00:21

Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı!

AA
Barcelona La Liga’da 3 puanı 3 golle aldı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti.

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti.

Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı.

Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.

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Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı!
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