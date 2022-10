Son dakika haberi: Belhanda’da 2. perde! Galatasaray’dan CAS’a başvurdu

Son olarak Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 ile geçen Galatasaray'da Belhanda gelişmesi yaşanıyor. Faslı oyuncu Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Belhanda'nın kısmen haklı bulunmasının ardından CAS süreci başladı.



BELHANDA KASIMPAŞA'YA ŞOV YAPTI



Adana Demirspor'un yıldızı Younes Belhanda, son olarak Kasımpaşa deplasmanının ilk yarısında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Faslı on numara bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5'inci kez gol sevinci yaşadı. Younes Belhanda'nın performansı Vincenzo Montella'dan alkış aldı. 64'üncü dakikasında Kasımpaşa'nın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Younes Belhanda orta sahada topla buluştu. Faslı yıldız savunma arkasına sarkan Henry Onyekuru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak rakip fileleri havalandırdı. Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 2'nci kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.



AYRILIĞI HAKKINDA SERT SÖZLER



Adana Demirspor'un yıldızı Younes Belhanda daha öncesinde kariyerine dair açıklama yaparken sarı-kırmızılı takımdan ayrılışı hakkında sert ifadeler kullanmıştı. So Foot'a konuşan Belhanda, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili olarak ise 'Onları delirtirdim' dedi.



"NE SÖZLEŞMESİ?"



Her şey, benim hayran olduğum başkan yardımcısı Abrürrahim Albayrak'ın bana gelip, beni 3 yıllık yeni bir sözleşmenin beklediğini ancak ücretimi yarıya indirmem gerektiğini söylemesi ile başladı. Gerçekten mutlu oldum. Detayları kesinleştirmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?" dedi.

"PİSLİK GİBİ KOVULDUM"



Şu an bunu konuşmak benim için bir karışık çünkü hala onlara karşı FIFA'da dava mevcut ama bir 'pislik' gibi kovuldum. Hayatımın bir parçası olan kurumu suçlamıyorum. Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce öldü, Allah rahmet eylesin. Yani ben de her şeyi söylemek istemiyorum. Basitçe söylemek gerekirse, kulübün ve avukatların tavsiyesine rağmen beni gönderdi, kimse ne olduğunu anlamadı. Fatih Terim kalmamı ve halledeceğini söyledi.



'FENERBAHÇE'Yİ DELİRTİRDİM'



'Fenerbahçe ile oynadığınız derbilerde her zaman ön planda oldunuz, gerilimlerin de..?' sorusuna Belhanda; "Bilerek yapmıyordum, ben Galatasaray'a aşığım. Fenerbahçe maçları futbolu neden sevdiğimin maçlarıydı. Tıpkı Montpellier-Nimes maçlarındaki gibi ama daha yoğun. Bu rekebetin bir parçası oldum. Rakibe saha dışında da saygı duyduğumu hissettirmek benim için önemliydi. Ancak rekabet, rekebattir ve beslenmesi gerekir. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda onları delirtirdim. Fenerbahçeli futbolculara söyledim, "Ben burada olduğum sürece şampiyon olamayacaksınız". Fenerbahçe'ye karşı üst üste 8 maç kaybetmedik. Ben ayrıldıktan sonra ise ilk maçta kaybettiler." cevabını vermişti



ZEMİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ: GEL STATLA İLGİLEN



Geçen yıl Mart ayında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray'da maç sonu Younes Belhanda kötü zemin nedeniyle serzenişte bulunmuştu.

Sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğunu görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek." ifadelerini kullanmıştı.



FIFA'NIN YOLUNU TUTTU



Sarı-kırmızılılar ile yolların ayrılmasının ardından, Adana Demirspor'a transfer olan Tunuslu oyuncu, ilk olarak FIFA'nın yolunu tutmuş, mukavelenin bitimine kadar oluşan kazançlarıyla birlikte manevi tazminat talebinde bulunmuştu.



FIFA BELHANDA'NIN TALEBİNİ KISMEN HAKLI BULDU



FIFA, Belhanda'nın taleplerin bir kısmını yerinde buldu, ancak manevi tazminatı kabul etmedi. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini isteyen kurul, Belhanda'ya kesilen cezaların ise iptaline karar vermişti.



160 SAYILIK DİLEKÇE

Bu kararı CAS'ta temyize götüren Galatasaray, 160 sayfalık bir başvuru dilekçesinin yanında, geniş bir savunma hazırladı. Adana Demirspor da bilgi edinme kapsamında davada yer alacak.

Galatasaray'a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.