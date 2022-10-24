Max Meyer Luzern’de döktürüyor! Luzern’de kendisini buldu...

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Ligi takımı olan Midtjyllland'a kiralık olarak gitmiş ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan Alman oyuncu, İsviçre ekibi Luzern'e transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Max Meyer, 1 gol atabilmişti.
7 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ
Luzern'de kendisini bulan Max Meyer, 7 maçta tam 6 gol kayddeti. Max Meyer 6 yılın ardından kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2015-2016 sezonunda Schalke forması giyerken 6 gol, 10 asiste imza atmıştı.