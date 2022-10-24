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Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:51 Son Güncelleme: 24.10.2022 15:52

Max Meyer Luzern'de döktürüyor! Luzern'de kendisini buldu...

Max Meyer Luzern’de döktürüyor! Luzern’de kendisini buldu...

Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve daha sonra Luzern'e transfer olmuştu. Max Meyer, İsviçre liginde attığı gollerle resmen döktürüyor.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer, beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Ligi takımı olan Midtjyllland'a kiralık olarak gitmiş ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan Alman oyuncu, İsviçre ekibi Luzern'e transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Max Meyer, 1 gol atabilmişti.

7 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Luzern'de kendisini bulan Max Meyer, 7 maçta tam 6 gol kayddeti. Max Meyer 6 yılın ardından kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2015-2016 sezonunda Schalke forması giyerken 6 gol, 10 asiste imza atmıştı.

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Max Meyer Luzern'de döktürüyor! Luzern'de kendisini buldu...
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