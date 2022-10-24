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Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:28

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda oynanacak Napoli-Rangers maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Napoli-Rangers maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalya temsilcisi Napoli ile İskoç ekibi Rangers arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

İtalya'nın Napoli şehrindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Maçta VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen, AVAR'da ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz oturacak.

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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
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