Juventus’la ilgili manipülasyon soruşturması tamamlandı! Şüpheli 15 kişi ve 203 milyon Euro’luk manipülasyon...

Torino Başsavcılığı, soruşturmanın tamamlandığı bilgisini Juventus yönetim kurulu üyeleri ve başkanlığına bildirdi. Konuyla yakından ilgili bir kaynak Reuters'e soruşturmayla ilgili bilgi verirken, aralarında kulüp başkanı Andrea Agnelli'nin de olduğu 15 kişinin şüpheliler arasında olduğunu açıkladı.

Agnelli ve kulübüp avukutları ise soruşturmayla ilgili bir yorum yapmadı.

İtalya'da bir soruşturmanın sonuçlanması genellikle savcıların şüphelileri mahkemeye gönderme talebinden önce geliyor.

Geçen Aralık ayında, İtalyan mali polis teşkilatı kulüpte arama yapmış; ancak Juventus, her zaman yasalara uygun hareket ettiğini ve yetkililerle işbirliği içinde olduğunu açıklamıştı. O soruşturma sonrasında Torino savcısı, Juventus'un Milano Borsası'na 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki kayıpları konusunda yanlış bilgi verdiğini iddia etmişti. Buna göre, Juventus, transfer kazançları başta olmak üzere suni rakamlar yaratarak kulübün 3 yılda 203 milyon Euro zararını gizledi.

Savcılar ayrıca, transferler konusunda yanlış bilgi verilip verilmediği, COVID-19 salgını sırasında maaşlarda indirim yapılıp yapılmadığını veya maaşların ertelenip ertelenmediğini araştırıyor.

Nisan 2021'de mali durumunu güçlendirmek için Avrupa Süper Ligi kurma girişiminde bulunan 12 kulüp arasında yer alan Juventus, İtalyan Agnelli ailesine ait Exor Holding tarafından tarafından kontrol ediliyor.

Exor da soruşturmayla ilgili bir yorum yapmadı.