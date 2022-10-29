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Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:18 Son Güncelleme: 29.10.2022 16:53

Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Dengeli geçen mücadelede iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, 50. dakikada Hajradinovic'in golüyle öne geçti. Konyaspor bu gole, 82. dakikada Guilherme ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 20'ye yükseltti. Kasımpaşa ise puanını 14 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Guilherme'nin pasında kaleci İbrahim Sehic'in Adil Demirbağ'a göndermek istediği pas kısa düştü. Topu önünde bulan Hajradinovic, vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-1.

68. dakikada orta sahada topla buluşan Hadziahmetovic, topu ceza sahası içindeki Diouf ile buluşturdu. Diouf'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

81. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İkpeazu'nun ceza sahası dışından verdiği ara pasında topla buluşan Guilherme, sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı
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