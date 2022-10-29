Premier Lig’de Brighton, Chelsea’yi 4 golle mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton, Amex Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, son haftaların formda oyuncusu Leandro Trossard'ın 5, Ruben Loftus-Cheek'in 14 (kendi kalesine), Trevoh Chalobah'ın 42 (kendi kalesine) ve Pascal Gross'un 90+2. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Kai Havertz'den geldi.

Beş hafta sonra kazanan Brighton, 18 puana çıktı. Altı maç sonra kaybeden "Maviler", 21 puanda kaldı. Teknik direktör Graham Potter ise Chelsea'nin başındaki ilk yenilgisini, eski takımı Brighton'a karşı yaşadı.

Günün diğer maçlarında Tottenham, Bournemouth'u 3-2, Newcastle United da Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Brentford'un Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı haftada Crystal Palace ise Southampton'ı 1-0'lık skorla geçti.