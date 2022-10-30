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Giriş Tarihi: 31.10.2022 01:14

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti!

AA
Meksika Grand Prix’sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.

25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.

Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.

Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 280

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. George Russell (Büyük Britanya): 231

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

TAKIMLAR

1. Red Bull: 696

2. Ferrari: 487

3. Mercedes: 447

4. Alpine: 153

5. McLaren: 146

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