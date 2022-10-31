Son dakika haberi: Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Giresunspor kümeden çıkamadı...

Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında Başakşehir, Giresunspor'u ağırladı Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Başakşehir'in gollerini Ndayishimiye, Phillipe Keny ve Ömer Ali Şahiner kaydederken, Giresunspor'un tek golünü Serginho attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Borja Sainz, Başakşehir ceza yayı önündeki Görkem Sağlam'a pasını gönderdi. Bu oyuncu da bekletmeden soldan ceza sahasına giren Hayrullah'ın önüne pasını attı. Hayrullah'ın yakın mesafeden sert şutunda, kaleye giden topu Hasan Ali Kaldırım kayarak önledi. Hasan Ali'den seken top taça gitti.
38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in altıpas önüne yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası önüne uzaklaştırdı. Topu göğsüyle düzeltip önüne alan Ndayishimiye'nin sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.