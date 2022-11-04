



"HERKESTEN DESTEK GÖRÜYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Çok şükür grubu lider bitirdik. İnşallah gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Annemin ameliyatı sonrası futbola odaklanmak benim için zor oldu" dedi. Jesus'un kendisiyle her zaman özel ilgilendiğini belirten Arda, "Fenerbahçe taraftarına bir mesajın var mı?" sorusuna ise "Sadece Fenerbahçe taraftarından değil, diğerlerinden de destek görüyorum. Hepsine teşekkür ederim" yanıtını verdi.