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Giriş Tarihi: 4.11.2022 09:13 Son Güncelleme: 4.11.2022 09:43

Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Arda Güler ilki yaşadı...

Son dakika haberleri: UEFA’dan Fenerbahçe’ye dev gelir! Arda Güler ilki yaşadı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ve Brezilyalı oyuncusu Arao'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Bu galibiyetten sonra Fenerbahçe'nin de UEFA'dan gelecek olan parayla kasası dolacak. İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan miktar ve Türkiye'nin ülke sıralamasındaki yeri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve son 16 turuna kalan Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i Arda Güler ve Arao'nun golleriyle 2-0 geçti. Fenerbahçe ilk maçı da Batshuayi'nin son dakikalarda attığı golle 2-1 kazanmıştı.

AVRUPA'DA ARDA GÜLER İLK KEZ GOLLE TANIŞTI

Süper Lig'de bu sezon 11'de hiç şans bulamayan Arda Güler, dün teknik direktör Jorge Jesus tarafından UEFA'da Avrupa Ligi'nde 3. kez 11'de başladı. Arda Güler, Fenerbahçe ile Avrupa'da ilk kez golle tanıştı. Bunun yanı sıra Arao'nun golünde pası veren isim oldu.

Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bir maçta bu sezon hem gol hem asist üreten en genç futbolcu unvanını aldı (17 yaş 251 gün). Arda Güler, Fenerbahçe A Takımı ile çıktığı 28 resmi karşılaşmada 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



"HERKESTEN DESTEK GÖRÜYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Çok şükür grubu lider bitirdik. İnşallah gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Annemin ameliyatı sonrası futbola odaklanmak benim için zor oldu" dedi. Jesus'un kendisiyle her zaman özel ilgilendiğini belirten Arda, "Fenerbahçe taraftarına bir mesajın var mı?" sorusuna ise "Sadece Fenerbahçe taraftarından değil, diğerlerinden de destek görüyorum. Hepsine teşekkür ederim" yanıtını verdi.



EN ANLAMLI HEDİYE

Arda Güler, Avrupa'da attığı ilk golünü 2 ay önce kalbinden operasyon geçiren annesine hediye etti. Genç yıldız, kameralara tişörtünde yazılı olan "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısını gösterdi.



İLK MAÇI 9 MART'TA

Son 32 turunu bay geçen ve böylece Şampiyonlar Ligi gruplarından gelen takımlarla eşleşme dezavantajını aşan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat tarihinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçını 9 Mart'ta rövanşı ise 16 Mart'ta oynayacak.



5.4 MILYON EURO'YU KASAYA KOYDULAR

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını da doldurdu. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro gelir elde etti.



HOCASINA KOŞTU

Arda Güler, attığı golden sonra sevincini yedek kulübesi ve hocasıyla paylaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da genç talebesini öperek tebrik etti.

JORGE JESUS'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor… Portekizli hoca, Sarılacivertli takımın başında çıktığı 23 maçta 15 galibiyet ve 6 beraberlik alırken sadece iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Jesus'un Fenerbahçe'si Süper Lig'de 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile lider durumda bulunurken Avrupa'da ise oynadığı 12 müsabakanın 7'sini kazandı. 4 maç beraberlikle 1 maç da mağlubiyetle sonuçlandı.



RÖVANŞI ALDILAR

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev bu sezon iki farklı kulvarda 4 kez karşılaştı. Ukrayna ekibi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda sarı-lacivertli takımı 0-0 ve 2-1'lik skorlarla elemişti. Avrupa Lig'i gruplarında oynadığı iki karşılaşmayı da 2-1 ve 2-0 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibinden rövanşı almış oldu.

TÜRKİYE ÜLKE SIRALAMASINDA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor dün oynanan maçların ardından ülke puanına büyük katkıda bulundu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir galibiyet alırken, Sivasspor ise berabere kaldı. Alınan ülke puanlarının ardından Türkiye'nin puanı 30.100 oldu ve İsviçre'yi geride bırakarak 12. sıraya yükseldi.

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Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Arda Güler ilki yaşadı...
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